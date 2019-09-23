Samanyolu Haber /Gündem / Tahir Elçi cinayetinde yeni suç duyurusu /23 Eylül 2019 20:20

Tahir Elçi cinayetinde yeni suç duyurusu

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, Adli Tıp Kurumu'nun bazı çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundular. Vakıf, idari soruşturma için Adalet Bakanlığına başvuru yaptı.

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Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, Tahir Elçi  soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nun bazı yöneticileri ve çalışanlarının delil kararttığına ilişkin iddialar sebebiyle, ceza soruşturması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu, idari soruşturma için Adalet Bakanlığına başvuru yaptı.
 
Vakıf tarafından yapılan açıklamada, “Adli Tıp Kurumu çalışanı Mehtap Altuğ’un verdiği bilgilerin sübut bulması halinde bu bilgiler Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Tahir Elçi’nin öldürülmesi ile ilgili soruşturmada maddi gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sunacaktır. Ancak Mehtap Altuğ’un söz konusu beyanları ile ilgili herhangi bir idari ve cezai soruşturma yapılmamıştır. Bu nedenlerle; Mehtap Altuğ’un ifadesinde, adı geçen Adli Tıp Kurumu’nun yöneticileri ve çalışanlarının Türk Ceza Kanununun 281. maddesinde düzenlenen “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” 257. maddesinde düzenlenen “görevi kötüye kullanma” ve 278. maddesinde düzenlenen “suçu bildirmeme” suçlarını işledikleri iddiasıyla ceza soruşturması açılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, idari soruşturma açılması için de Adalet Bakanlığına başvuru yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.
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