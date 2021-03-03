Tahir Elçi cinayetini örtebilmek için yeni kumpas hazırlığı





Ancak davanın temelini oluşturan ve üç polisten birinin kesin fail olduğu belirtilen olay yeri raporunu hazırlayan Londra Üniversitesi'ne bağlı Forensic Architecture araştırma ajansı, PKK'lı Uğur Yakışır'ı da dosyaya dâhil eden iddianameye itiraz ediyor. Davadan kısa bir süre önce yapılan açıklamada, "Oysa bulgularımız PKK üyelerinin Elçi'ye ateş etmediğini açıkça göstermişti" bilgilerini paylaşan kuruluş, iddianamenin sorunlu olduğu görüşünde.





Peki, yaşayıp yaşamadığı bile bilinmeyen PKK'lı Yakışır neden bu dosyaya dâhil edildi?





Davanın Ekim ayında görülen ilk duruşmasına sanık polisler bulundukları illerden SEGBİS sistemi ile katılmış, bu durum yoğun tartışmalara neden olmuştu. Sanıkların salonda hazır edilmesini isteyen avukatlar, tüm talepleri reddedilince mahkeme heyeti hakkında reddi hâkim talebinde bulunmuş, bu talep üst mahkemece reddedilmişti.

Kandil'de çekilmiş videosu yayınlanmıştı



