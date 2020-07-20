Tahir Elçi davası Diyarbakır'da görülecek

Diyarbakır’da 28 Kasım 2015 tarihinde sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare’nin altında basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin ölümüyle ilgili dava yargılamasının Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesinin “kamu güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmayacağı” yönündeki soruya Adalet Bakanlığı’ndan yanıt geldi.







Adalet Bakanlığı, davanın kamu güvenliği gerekçesiyle başka ile nakledilmesi yönündeki talebi reddetti.





Adalet Bakanlığı Ceza I·s¸leri Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, dava nakli ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda, “Gerekli emniyet tedbirleri önceden alınmak sureti ile müessif bir olayın gelmemesinin temini”ne karar verdi.





İLK DURUŞMA 21 EKİM’DE





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaydan yaklaşık 4 buçuk yıl sonra hazırlanan iddianame 3 Nisan 2020 tarihinde sunulduğu Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.





Cinayetle ilgili sanık polisler S.T, M.S. ve F.K. ile PKK’li Uğur Yakışır hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, ilk duruşma tarihini 21 Ekim 2020 olarak belirledi.