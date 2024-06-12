Samanyolu Haber /Gündem / Tahir Elçi davasında 9 yıl sonra flaş karar! /12 Haziran 2024 17:48

Tahir Elçi davasında 9 yıl sonra flaş karar!

Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı Tahir Elçi cinayeti davasında yargılanan tüm polisler hakkında beraat kararı verildi. 9 yıl sonra verilen karar avukatlar tarafından protesto edildi.

SHABER3.COM

28 Kasım 2015 tarihînde Diyarbakır'daki Dört Ayaklı Minare önünde yapılan basın açıklamasında öldürülen Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı Tahir Elçi cinayetine ilişkin mahkeme yaklaşık 9 yıl sonra sanık polisler hakkında beraat kararı verdi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin ölümüne dair açılan davanın 11'inci duruşması Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Halktv.com'un haberine göre karar çıkması beklenen duruşmada, dosya avukatları hazır bulundu. Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, çok sayıda baro başkanı, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), İnsan Hakları Derneği (İHD), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan ile çok sayıda isim duruşmayı izledi.

BERAAT KARARI ÇIKTI
Savcı, Tahir Elçi'nin nereden geldiği belli olmayan bir kurşun nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri sürerek, suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığını belirtti. Savcı, söz konusu gerekçelerle sanık polisler hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

AVUKATLARDAN PROTESTO
Avukatlar mahkemenin tutumunu protesto ederek alkışlarla salondan ayrıldı. Ardından mahkeme kararını verdi. Sanık polisler hakkında beraat kararı veren mahkeme, Tahir Elçi’nin nereden geldiği belli olmayan bir kurşun nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tahir Elçi davasında 9 yıl sonra flaş karar! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:28:03