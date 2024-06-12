Tahir Elçi davasında 9 yıl sonra flaş karar!

28 Kasım 2015 tarihînde Diyarbakır'daki Dört Ayaklı Minare önünde yapılan basın açıklamasında öldürülen Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı Tahir Elçi cinayetine ilişkin mahkeme yaklaşık 9 yıl sonra sanık polisler hakkında beraat kararı verdi.







Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin ölümüne dair açılan davanın 11'inci duruşması Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.





Halktv.com'un haberine göre karar çıkması beklenen duruşmada, dosya avukatları hazır bulundu. Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, çok sayıda baro başkanı, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), İnsan Hakları Derneği (İHD), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan ile çok sayıda isim duruşmayı izledi.





BERAAT KARARI ÇIKTI



Savcı, Tahir Elçi'nin nereden geldiği belli olmayan bir kurşun nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri sürerek, suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığını belirtti. Savcı, söz konusu gerekçelerle sanık polisler hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.







AVUKATLARDAN PROTESTO

Avukatlar mahkemenin tutumunu protesto ederek alkışlarla salondan ayrıldı. Ardından mahkeme kararını verdi. Sanık polisler hakkında beraat kararı veren mahkeme, Tahir Elçi’nin nereden geldiği belli olmayan bir kurşun nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

