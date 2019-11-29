Tahir Elçi fotoğraf sergisine izin verilmedi

Diyarbakır Barosu ve Tahir Elçi Vakfı’nın, Tahir Elçi’nin 4. ölüm yıldönümü dolayısıyla tarihi Hasan Paşa Hanı’nda düzenlemek istediği fotoğraf sergisine, ‘müşteri yoğunluğu’ gerekçesiyle Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından izin verilmedi.







Vakıflar Bölge Müdürlüğü başvuruya, “Baronuz tarafından düzenlenecek olan etkinlik kapsamında ilgi yazıyla istemiş olduğunuz Hasan Paşa Hanı; muhtelif şahısların icarında bulunması ve alışveriş amacıyla gelen müşterilerin yoğunluğu sebebiyle, ayrıca kiracılarla yapılan görüşme neticesinde 28-30 Kasım aralığının uzun olacağı ve işlerin sekteye uğrayacağı görüşü de dikkate alınarak mezkur yerine sergi alanı olarak kullanılması Bölge Müdürlüğümüzce uygun görülmemiştir” diyerek olumsuz yanıt verdi.

SERGİ ADLİYENİN ÖNÜNDE AÇILDI





Diyarbakır Vakıflar Müdürlüğü’nün olumsuz yanıtı üzerine avukatlar sergiyi Diyarbakır Adliyesi’nin önünde sergiledi. Adalet Nöbeti için Diyarbakır’da buluşan 17 baro başkanı ile birlikte Diyarbakır Barosu avukatları sergide yer alan baronun açtığı yarışmada dereceye giren fotoğrafları taşıdılar.





Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, sergiye izin verilmediğini ancak benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.