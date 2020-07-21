Samanyolu Haber /Gündem / Tahir Elçi'nin eşi hukuk fakültesini bitirdi /21 Temmuz 2020 20:21

Tahir Elçi'nin eşi hukuk fakültesini bitirdi

Türkan Elçi, hukuk diploması aldığını açıkladı: "Hukuk fakültesini okumaya eşimle karar vermiştik. Çıktığım yolculuğa tek başıma devam etmek zorunda kaldım, yas sürecimi ders çalışarak alt etmeye çalıştım. Mezun oldum. Diplomamda acılı bir zamanın alın teri var. Zor da olsa çıkılan yoldan dönülmemeli. Kadınların buna ihtiyacı var."

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Eşinin öldürülmesinin ardından edebiyat öğretmenliğini bırakarak hukuk fakültesine giren Türkan Elçi, mezun olarak diplomasını aldığını açıkladı.

Hukuk fakültesinden mezun olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Türkan Elçi, “Hukuk Fakültesi’ni okumaya eşimle karar vermiştik. Çıktığım yolculuğa tek başıma devam etmek zorunda kaldım, yas sürecimi ders çalışarak alt etmeye çalıştım. Mezun oldum. Diplomamda acılı bir zamanın alın teri var. Zor da olsa çıkılan yoldan dönülmemeli. Kadınların buna ihtiyacı var” dedi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015’te Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaparken öldürüldü. Eşi Türkan Elçi, 2017 yılında hukuk fakültesi okumaya başlamıştı. Elçi, gazeteci İsmail Saymaz’a “Okuduğum her hukuk sayfasının satırında Tahir’i hatırladım. ‘Bu satırları o da okumuştur’ dedim. Ders çalışmada beni en çok zorlayan bu anlardı. Her şeye rağmen bırakmayı düşünmüyorum” demişti.
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