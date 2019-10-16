Tahkim’in Koza İpek Holding kararına Ankara 24'üncü Ağır Ceza uymadı

Koza İpek Holding’in tüm malvarlığına el konulmasıyla ilgili Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde devam eden davada önemli bir gelişme yaşandı.





Koza İpek Holding’e ait hisselerin sahibi İngiliz şirketi İpek Investment Limited’in Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine Uluslararası Tahkim’de açtığı 6 milyar dolarlık tazminat davasında, Türkiye aleyhine ihtiyati tedbir kararı verildi.





Ancak İpek Holding hakkındaki tüm soruşturmaların ve ceza davalarının durdurulmasını öngören karara Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi uymadı.





13 Eylül 2019 tarihindeki karar, Türkiye’nin atadığı hakem dahil olmak üzere oy birliği ile alındı.





Karara göre Türkiye’nin İpek ailesi üyeleri, avukatları, bazı Koza İpek Medya üst düzey yöneticileri ile İpek Medya’da çalışan gazeteciler aleyhine başlatılan tüm ceza soruşturmaları ve ceza davalarının durdurulması gerekiyor.





Türkiye’nin bu karara ise itiraz hakkı bulunmuyor.





MAHKEMEYE GÖRE TAHKİM "TAVSİYE KARARI VERİYOR"





Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamış ve tüm sanıkların cezalandırılmasını, ailenin sahip olduğu hisselerin devlete aktarılmasını talep etmişti.





İpek ailesi avukatları dün mahkeme öncesi UYAP’a Uluslararası Tahkim tarafından verilen tedbir kararını yükledi ve bu karara göre davanın durdurulmasını talep etti.





Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya dün devam edildi. Mahkemenin, Uluslararası Tahkim’in verdiği karara uyması ve ceza davasını durdurulması beklenirken aksi bir karar geldi.





Mahkeme, “Söz konusu hukuki uyuşmazlığın yargılama konusu dosya ile bir bağlantısının bulunmadığını, ISCID hakem heyeti kararlarının tavsiye niteliğinde olduğunu ve bu sebeple yargılamayı durdurmayı gerektirir bir husus olmadığına.” hükmetti ve avukatların talebini reddetti.







TAHKİM TELAFİSİ İMKÂNSIZ ZARARLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN BU KARARI VERDİ





Uluslararası Tahkim Heyeti, Türkiye’deki ceza davalarındaki gelişmelerden büyük endişe duyduğunu, Tahkim'de tarafların eşit mücadele edebilmesi ve telafisi imkânsız zararların önüne geçilebilmesi için bu kararı verdiğini belirtmişti.





İngiltere ile Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımların korunmasına dair uluslararası anlaşma gereğince, Türkiye, İngiliz şirketlerinin Türkiye’deki mal varlıklarına el koymamayı taahhüt ediyor.