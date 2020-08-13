Samanyolu Haber /Spor / Tahkim Kurulu Fenerbahçe’nin itirazına reddetti /13 Ağustos 2020 20:40

Tahkim Kurulu Fenerbahçe’nin itirazına reddetti

Son dakika... TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitiyle ilgili yaptığı itirazı reddetti

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TFF’den yapılan açıklama şöyle:

“Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, Kulüp Lisans Kurulu’nun 04.08.2020 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.08.2020 Perşembe günü saat 15:30’da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı Gündüz’ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.”
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