Samanyolu Haber /Spor / Tahkim Kurulu'ndan Karagümrüklü isim için yeni karar /06 Ocak 2022 22:45

Tahkim Kurulu'ndan Karagümrüklü isim için yeni karar

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe gördüğü kırmızı kart sonrasında 3 maç cezalı duruma düşen Karagümrüklü Caner Erkin için indirim kararı çıktığı belirtildi.

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Süper Lig'in 18. haftasında 1-1 biten Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçınının 38. dakikasında kırmızı kart gören Caner Erkin'e 3 maçtan men cezası verilmişti.

Kırmızı-siyahlı kulüp karara itiraz etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Vavacars Fatih Karagümrüklü futbolcu Caner Erkin'e verilen 3 resmi maçtan men cezasını 1 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, “Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü'nün, futbolcusu Caner Erkin ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.12.2021 tarih E.2021-2022/519 - K.2021-2022/621 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü'nün futbolcusu Caner Erkin'in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; izlenen görüntülerde fiziksel temas bulunmaması ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun benzer olaylarda verdiği kararları dikkate alındığında cezada alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir sebep bulunmadığından 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir” denildi.
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