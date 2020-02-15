Samanyolu Haber /Spor / Tahkim'den Trabzonspor'u sevindiren haber... /15 Şubat 2020 00:07

Tahkim'den Trabzonspor'u sevindiren haber...

Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un cezasını 1 maça indirdi. Norveçli futbolcu cezasını kupadaki Erzurumspor maçında çektiği için Sivasspor maçında sahada olacak.

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Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un cezasını 1 maça indirdi. Norveçli futbolcu cezasını kupadaki Erzurumspor maçında çektiği için Sivasspor maçında sahada olacak.

Süper Lig ekibi Trabzonspor’un 24 yaşındaki forveti Alexander Sörtloh’un PFDK tarafından verilen 2 maç men cezası, Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi. Gençlerbirliği maçında rakibinin suratını iten ve kırmızı kart gören Norveçli futbolcu, kupadaki BB Erzurumspor maçında cezasını çektiği için bu hafta sonu ligde oynanacak Sivasspor karşılaşmasında sahada olabilecek.

TAHKİM DURUŞMASINA AHMET AĞAOĞLU’DA KATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Alexander Sörloth’un cezasının 1 maça indirilmesiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı; “Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin futbolcusu Alexander Sorloth ile ilgili PFDK’nın 13.02.2020 tarihli E.2019-2020/622 K.2019-2020/713 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen,14.02.2020 Cuma günü saat 17:30’da Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin futbolcusu Alexander SORLOTH, Kulüp Başkanı Ahmet Ali AĞAOĞLU, Kulüp yönetim kurulu üyesi ve vekili Av. Eda LERMİ ZORER’in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

ALDIĞI DARBELER DİKKATE ALINDI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin futbolcusu Alexander Sorloth’un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FTD’nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca PFDK tarafından verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının; tahrikin derecesi, futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alındığında, FDT’nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle; 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir”
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