Tahliye beklerken hastaneden cezaevine kelepçeli gönderildi

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tetkik ve tahliller yapılarak cezaevine geri sevk edilmişti.





Ancak nükseden ağrıları nedeniyle Çalık, yeniden hastaneye gönderildi ve kemik iliği biyopsisinin patoloji sonucunda "lenfoma" ilgili ciddi bulgular tespit edilmesi üzerine ameliyat oldu.





Sağlık kurulunun cezaevi koşullarında kalmasının hayati riskleri getireceğini bildirmesine rağmen yeniden cezaevine gönderilen ancak fenalaşarak önce Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oradan da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderilen Çalık, koroner yoğun bakıma alınarak anjiyo oldu.





TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI ÇIKTI!





Bugün tedavisi tamamlanarak kelepçeli şekilde yeniden cezaevine sevk edilen Çalık’ın avukatlarının tahliye talebi İstanbul Adliyesi’nde görüldü.





Tutukluluğa inceleme duruşmasından Murat Çalık’ın tutukluluğuna devam kararı çıktı.







