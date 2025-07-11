Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye beklerken hastaneden cezaevine kelepçeli gönderildi /11 Temmuz 2025 17:26

Tahliye beklerken hastaneden cezaevine kelepçeli gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda 23 Mart’ta tutuklanan ve 4 Haziran’da Silivri’deki Marmara Cezaevin’den İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumunun ciddiyetine rağmen tutukluluğuna devam kararı verildi.

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Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tetkik ve tahliller yapılarak cezaevine geri sevk edilmişti.

Ancak nükseden ağrıları nedeniyle Çalık, yeniden hastaneye gönderildi ve kemik iliği biyopsisinin patoloji sonucunda "lenfoma" ilgili ciddi bulgular tespit edilmesi üzerine ameliyat oldu.

Sağlık kurulunun cezaevi koşullarında kalmasının hayati riskleri getireceğini bildirmesine rağmen yeniden cezaevine gönderilen ancak fenalaşarak önce Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oradan da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderilen Çalık, koroner yoğun bakıma alınarak anjiyo oldu.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI ÇIKTI!

Bugün tedavisi tamamlanarak kelepçeli şekilde yeniden cezaevine sevk edilen Çalık’ın avukatlarının tahliye talebi İstanbul Adliyesi’nde görüldü.

Tutukluluğa inceleme duruşmasından Murat Çalık’ın tutukluluğuna devam kararı çıktı.


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