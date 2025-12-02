Tahliye edildi: Gazeteci Furkan karabay, karar öncesi iddianamesini yırtıp attı

Gazeteci Furkan Karabay, YouTube’da yaptığı yayınlar ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek; “cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla tutukluluğunun 201. gününde, bugün hakim karşısına çıktı. Karabay, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden jandarma eşliğinde İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna getirildi.



Duruşma kimlik tespitinin ardından başladı. Hakkındaki suçlamaların kendisine söylemesinin ardından savunması istenen Karabay, “Ercüment Akdeniz’i HDK ile yargılayan mahkemeyi, Fatih Altaylı’ya tutukluluğa devam kararı veren mahkemeyi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi saiklerle yazdığını reddettiği iddianameyi kabul eden mahkemeyi, Tayfun Kahraman hakkındaki hak ihlalini tanımayan mahkemeyi, usulsüz hukuksuz tüm yargı kararlarını protesto ediyorum.” diye konuştu.



Savunma yapmayı reddettiğini söyleyerek elindeki iddianame kağıdını yırtan Karabay, “Bu iddianameyi kabul eden mahkemenize verecek bir savunmam yoktur. Ben bu iddianameyi sadece yırtarım. Savunma yapmayı reddediyorum.” ifadelerini kullandı.



Savcının esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için duruşmaya yaklaşık 40 dakikalık ara verildi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Karabay’ın üzerine atılı suçlamalardan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti. Karabay, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulduğunda, savunma yapmayı reddettiğini tekrar dile getirdi.



Ardından söz alan avukatı Enes Ermaner, esas hakkındaki mütalaanın, iddianamenin “kopyası” olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. “İddianame ile esas hakkında mütalaa birebir aynı!” diyen Ermaner, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması hakkında şu savunmayı yaptı: “Suç isnadını iddianamede belirtmeniz gerekir. Elimizdeki iddianamede ve mütalaada suç isnadı göremiyoruz. Ceza talep edilmiş ama ne şekilde ve hangi sözleri nedeniyle cezalandırılmak istendiği yazılmamış. Siz bir gazeteciyi zorla ‘suçlu’ haline getirdiniz.”



“Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla ilgili de savunma yapan Ermaner, Karabay’ın 1 Nisan tarihli paylaşımında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adının geçmediğini ancak buna rağmen iddianamede bu paylaşıma suçlama yöneltildiğini söyledi. Ermaner, iddianamedeki bu durumun, duruşma savcısı tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaaya da aynı şekilde taşındığını dile getirerek tepki gösterdi.



Mahkeme heyeti bu kez karar için duruşmaya ara verdi. Mahkeme Başkanı Karabay’dan son sözünü sordu. Karabay, “Son sözüm yok” diye yanıt verdi. Saat 15.00’te ara sona erdi. Mahkeme heyeti, Furkan Karabay’a üç ayrı suçtan toplam 4 yıl 3 ay hapis cezası verilerek tahliyesine hükmetti.