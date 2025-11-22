Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye edilen akademisyen Eda Saraç: ‘Hapishanede çocuklu anneler için şartlar çok kötü’ /22 Kasım 2025 10:54

Tahliye edilen akademisyen Eda Saraç: ‘Hapishanede çocuklu anneler için şartlar çok kötü’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu için yolların kesilmesini eleştirdiği için tutuklanan ve tahliye edilen akademisyen Eda Saraç, "Hapishanede şartlar çok kötü. Özellikle çocuklu anneler için süreç çok daha ağır, yeterince ilgilenilmiyor" dedi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu için yolların kesilmesine itiraz ettiği için tutuklanan ve yaklaşık bir ay sonra tahliye edilen akademisyen Eda Saraç, “Haksız yargılandığım sürecin sonuna geldim” dedi.

Sözcü gazetesine konuşan Saraç, “Bir insanın özgürlüğü diğer bir insanın esareti devam ederken önemli değildir. Haksız ve hukuksuz yere cezaevinde olan tüm tutukluların bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Avukatlarıma ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tesekkür ederim. Bizler mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Cezaevi şartlarını da eleştiren Saraç, “Hapishanede şartlar çok kötü. Özellikle çocuklu anneler için süreç çok daha ağır, yeterince ilgilenilmiyor” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tahliye edilen akademisyen Eda Saraç: ‘Hapishanede çocuklu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:42:20