Tahliye edilen askeri okul öğrencileri yeniden tutuklandı

1 Aralık’ta yapılan 15 Temmuz TRT/Digitürk davasının ikinci duruşmasında 10 askeri öğrenci hakkında verilen tahliye kararı, savcılığın itirazı sonrası bozuldu. Mahkeme askeri öğrenciler hakkında tutuklama kararı verdi







KARAR YARGITAY’DAN DÖNMÜŞTÜ





Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden görülen 15 Temmuz’a yönelik TRT/Digitürk davasının ikinci duruşmasında 10 askeri öğrenci hakkında 1 Aralık’ta tahliye kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine öğrenciler hakkında 29 Aralık’ta yeniden tutuklama kararı verildi.





SAVUNMA DİNLENMEDEN TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ





Bu konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan askeri öğrencilerin avukatı Ayça Çiçek’in konuyla ilgili paylaşımları şöyle:





“Yasal ama hukuki olmayan bir iş örneği; 1 Aralık’ta 24. Ağır Ceza’nın tahliye ettiği 10 öğrenciden yarısına (sayı fazla gelmiş olacak) savcı itiraz etti. Duruşma tutanağı olmadan, savunmamızı dinlemeyen 25. Ağır Ceza dün (29 Aralık) tutuklama kararı verdi.





TESLİM OLMAYA GİDENLERİN EVLERİNE BASKIN YAPILDI





Pazartesi teslim olmaya giden öğrencileri kimse teslim almadı, imzalarını atıp çıktılar. Salı günü evinden alınan müvekkil, 25. Ağır Ceza tarafından ‘kaçma şüphesiyle’ tutuklandı. Kendi mahkemesinden tahliye talebinde bulunduk. 24. Ağır Ceza ‘kaçma şüphesi var’ diye tutukluluğun devamına karar verdi.





Yani 24. Ağır diyor ki; ‘25. Ağır Ceza benim 5 yıllık bilmem kaç klasörlü dosyamı benden daha iyi biliyor. Ben yanlış karar vermişim. 25 yaşında 5 yılını cezaevinde geçiren genç, imzasını atmak için karakola gelmiş, evinde beklemiş olabilir ama yine de kaçabilir.’”















