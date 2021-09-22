Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye edilen Merve Hande Kayış çocuklarına kavuştu /22 Eylül 2021 15:19

Tahliye edilen Merve Hande Kayış çocuklarına kavuştu

13 aylık ikiz bebekleri olmasına rağmen cemaat soruşturması kapsamında 21 Nisan’da gözaltına alınan ve 22 Nisan’da tutuklanarak Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Merve Hande Kayış (31) tahliye edildi.

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HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucu Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye haberini sosyal medyadan duyurdu. Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Sabahın güzel haberi! Gündeme getirdiğimiz ikisi ikiz 3 çocuk annesi tahliye edildi:) Merve Hande Kayış bana gönderdiği mektubunda yaşadığı zorlukları anlatmıştı. Cezaevleri çocuklara göre yerler değil, çocuk kalmasın orada.’’ İfadelerini kullandı.

3 çocuk annesi Merve Hande Kayış, geride 13 aylık ikiz bebekleri ve 4 yaşındaki kızını bırakarak cezaevine gönderilmiş, Gergerlioğlu’da kendisine Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nden mektup gönderen Merve Hande Kayış’ın yaşadığı sıkıntıyı kamuoyuyla paylaşarak tahliye edilmesini istemişti.


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