Tahliye edilen Merve Hande Kayış çocuklarına kavuştu





HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucu Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye haberini sosyal medyadan duyurdu. Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Sabahın güzel haberi! Gündeme getirdiğimiz ikisi ikiz 3 çocuk annesi tahliye edildi:) Merve Hande Kayış bana gönderdiği mektubunda yaşadığı zorlukları anlatmıştı. Cezaevleri çocuklara göre yerler değil, çocuk kalmasın orada.’’ İfadelerini kullandı.





3 çocuk annesi Merve Hande Kayış, geride 13 aylık ikiz bebekleri ve 4 yaşındaki kızını bırakarak cezaevine gönderilmiş, Gergerlioğlu’da kendisine Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nden mektup gönderen Merve Hande Kayış’ın yaşadığı sıkıntıyı kamuoyuyla paylaşarak tahliye edilmesini istemişti.







