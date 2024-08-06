Tahliye edilen sanıklar firarda! Adliyeyi karıştıran dosyada tahliye veren hakim açığa alındı

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın yazısına göre Büyükçekmece Belediyesi’nin 144 villaya “rüşvet karşılığı” imar izni verdiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 21 kişi tutukluydu. Ancak iddianamenin tamamlanmasıyla beraber Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 8 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verdi. Başsavcılık bu tahliye kararına itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi.





Tahliyelere ilişkin HSK soruşturma başlattı. Tahliye kararı veren mahkeme başkanı Arzu Al görev yerinden alınarak İstanbul Adliyesi’nde düz hakim yapıldı. Ancak tahliyelere ilişkin soruşturma devam ederken HSK’den dikkat çeken bir hamle geldi. Hakim Al, açığa alındı.





Savcılık bu kez tahliye kararına itirazı bir üst mahkemeye taşıdı. Bir üst mahkeme olan Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ise tahliye edilen tüm sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttığı ancak projeyi yapan Gül İnşaat'ın sahibi Ali Gül'ün de aralarında olduğu 8 sanık firar etti.Bu tahliyelere ilişkin Adalet Bakanlığının çok büyük tepki gösterdiği bilinirken, hakim Al’ın yakın çevresine yaptığı açıklamada siyasi değil, olması gereken kararı verdim dediği öğrenildi.