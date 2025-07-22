Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye kapısı açılıyor mu? 'Selahattin Demirtaş' düzenlemesi yolda /22 Temmuz 2025 11:14

Tahliye kapısı açılıyor mu? 'Selahattin Demirtaş' düzenlemesi yolda

TBMM’de kurulacak yeni komisyon, “Terörsüz Türkiye” sürecinin dördüncü aşamasında PKK’nın silah bırakması ve tasfiyesi için yasal zemin hazırlayacak. Selahattin Demirtaş gibi siyasilerin durumu da komisyonun odak noktalarından biri olacak.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulması planlanan yeni komisyon, “Terörsüz Türkiye” sürecinin dördüncü aşamasını oluşturacak. Komisyon, PKK’nın silah bırakması ve tasfiye sürecine yönelik yasal ve siyasi düzenlemeler üzerinde çalışacak. Yandaş Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre, komisyonun temel hedefi Kürt sorununu çözmek ya da yeni bir anayasa hazırlamak değil, terörle mücadelede yeni bir dönemin altyapısını oluşturmak.

Komisyonun görevleri arasında, PKK’nın silah bırakmasını destekleyecek yasal düzenlemeler hazırlamak, terörle mücadele yasasında değişiklikler yapmak ve ceza infaz yasasında düzenlemeler üzerinde çalışmak yer alıyor. Özellikle, cezaevlerinde bulunan 5 binden fazla PKK’lı mahkûmun durumu ve topluma kazandırılmaları için gerekli hukuki zeminin oluşturulması hedefleniyor. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ AYRINTISI
Komisyonun en kritik gündem maddelerinden biri, Selahattin Demirtaş gibi siyasilerin durumu. Selvi, siyasilere yönelik düzenlemelerin yapılmaması halinde yasaların eksik kalacağını ve sürecin güçlü bir şekilde ilerleyebilmesi için Demirtaş gibi isimlerin durumunun hassasiyetle ele alınması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, PKK ile bağlantıları nedeniyle görevden alınan ve cezaevinde bulunan eski belediye başkanlarının da bu düzenlemelerden yararlanması bekleniyor.

Komisyon, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Meclis’te siyasi destek sağlayarak, sürecin yasal ve siyasi boyutlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu adımlarla, Türkiye’nin terörle mücadelede yeni bir sayfa açması hedefleniyor.
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