Tahliye olan Güleçyüz'den ilk sözler: Hukuk ve adalet mücadelemize devam edeceğiz

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatı sonrası taziye yayınladığı için tutuklanan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, çıkarıldığı ilk mahkemede tahliye edildi. Güleçyüz cezaevi çıkışında “Zulüm devam etmez. Hukuk mücadelemiz sürecek” dedi.





DAVA 4 MART’A ERTELENDİ

57 gündür Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Güleçyüz’ün davası İstanbul’daki 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hakkında tahliye kararı verilen Kâzım Güleçyüz serbest bırakıldı. Dava 4 Mart 2025 saat 10:20’ye ertelendi. Güleçyüz gece yarısı tahliye edildi.





‘TEK ADAM REJİMİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SON ÖRNEKLERDEN BİRİ’

Yeni Asya okuyucuları tarafından Silivri Cezaevi giriş kapısında karşılanan Güleçyüz, burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Bir hukuksuzluk süreciydi. Bu tek adam rejiminin ortaya çıkardığı son örnekler. Demokrasi mücadelesinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini hatırlatan bir durum oldu.





‘MÜCADELEMİZ ARTAN BİR KARARLILIKLA SÜRECEK’

Zulüm devam etmez ama adalet mutlaka yerini bulur, hak yerini bulur. Herhangi bir yılgınlığa düşmeden hukuk ve adalet mücadelemize inşallah hep beraber devam edeceğiz. Bu sürecin başından beri dualarıyla, destekleriyle bize güç veren tüm okuyucularımıza, tüm dostlarımıza; mesajlarıyla, ziyaretleriyle, dualarıyla bize moral veren, bize manevi destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu mücadeleyi daha da artan bir kararlılıkla hep beraber sürdüreceğiz.”





TAZİYE YAYINLAYINCA TUTUKLANMIŞTI

Güleçyüz, Hocaefendi'nin vefatı sonrası sosyal medyadan paylaştığı “baş sağlığı” mesajı nedeniyle hedef gösterilmişti. Güleçyüz sabah saatlerinde evi uzun namlulu silahlarla basılıp gözaltına alınmıştı. Taziye nedeniyle gözaltına alının Güleçyüz ile birlikte 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.