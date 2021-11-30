Tahliye olan kanser hastası Ayşe Özdoğan'dan 'teşekkür'

Dördüncü evre kanser hastası olmasına rağmen onanan 9 yıl aylık hapis cezasının infazı için hapse konulan, kamuoyunun yoğun baskısı sonrası Adli Tıp Kurumu’nca infaz erteleme kararı verilen Ayşe Özdoğan, kişisel sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.







Oğluyla fotoğrafını paylaşan Özdoğan, “Hiçbir ayrım gözetmeksizin beni bir insan, bir hasta, bir kadın olarak destekleyen ailemin yanında tedavi olmama vesile olan, farklı görüş ve bakış açısından bütün siyasi, sanatçı, aktivist, gazeteci herkese çok teşekkür ederim” dedi.





Özdoğan’ın mesajının tamamı şöyle:





“Bir damla su için göklere bakacaksın bazen,

Yıldızlara dil dökeceksin sessizce.

İncecik damarlarını

Sert derinliklere salacaksın.

Yaşamak kolay değil ağacım,

Yaşayacaksın.

Hiçbir ayrım gözetmeksizin beni bir insan, bir hasta, bir kadın olarak destekleyen ailemin yanında tedavi olmama vesile olan, farklı görüş ve bakış açısından bütün siyasi, sanatçı, aktivist, gazeteci herkese çok teşekkür ederim.”





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