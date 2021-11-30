Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye olan kanser hastası Ayşe Özdoğan'dan 'teşekkür' /30 Kasım 2021 18:56

Tahliye olan kanser hastası Ayşe Özdoğan'dan 'teşekkür'

İnfaz erteleme talebi reddedilip 56 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen dördüncü evre kanser hastası Ayşe Özdoğan, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

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Dördüncü evre kanser hastası olmasına rağmen onanan 9 yıl aylık hapis cezasının infazı için hapse konulan, kamuoyunun yoğun baskısı sonrası Adli Tıp Kurumu’nca infaz erteleme kararı verilen Ayşe Özdoğan, kişisel sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

Oğluyla fotoğrafını paylaşan Özdoğan, “Hiçbir ayrım gözetmeksizin beni bir insan, bir hasta, bir kadın olarak destekleyen ailemin yanında tedavi olmama vesile olan, farklı görüş ve bakış açısından bütün siyasi, sanatçı, aktivist, gazeteci herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Özdoğan’ın mesajının tamamı şöyle:
 
“Bir damla su için göklere bakacaksın bazen,
Yıldızlara dil dökeceksin sessizce.
İncecik damarlarını
Sert derinliklere salacaksın.
Yaşamak kolay değil ağacım,
Yaşayacaksın.
Hiçbir ayrım gözetmeksizin beni bir insan, bir hasta, bir kadın olarak destekleyen ailemin yanında tedavi olmama vesile olan, farklı görüş ve bakış açısından bütün siyasi, sanatçı, aktivist, gazeteci herkese çok teşekkür ederim.”

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Eşi de cezaevinde olan Ayşe Özdoğan’ın annesi ise 3. evre kanser hastası. Babası da Alzheimer hastası olan Ayşe Özdoğan, cezaevine girince 8 yaşındaki küçük oğlu teyzesinin yanında kalmış, bu süreçte yaşadığı sorunlar nedeniyle ilaç kullanmaya başlamıştı.
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