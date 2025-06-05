Tahliye olan trol Burak Bekiroğlu, ilk iş olarak bakandan özür diledi

İktidar yanlısı trol avukat Burak Bekiroğlu’nun avukatı Serdar Öktem’den dikkat çeken yazılı bir özür açıklaması geldi.





Bakan Tunç’tan özür dilediklerinin altını çizen Ökten ‘Özrümüzü samimiyetle ifade etmek isteriz’ dedi.





Çarpıcı ifadelerin yer aldığı açıklamada şunlara yer verildi:





"Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç ve kardeşine yönelik müvekkilim Avukat Burak Bekiroğlu'nun 31.05.2025 tarihinde öfke ile hatalı bir üslupla yazmış olduğu beyanlarda kesinlikle bir kasıt bulunmamaktadır. Sayın Bakanımıza karşı eksik, teyite muhtaç ve hatalı bilgilerden yola çıkarak yanlış üslupla ifade edilmiş ifratkar sözler adına hassasiyetimizi, üzüntümüzü ve kullanılan üsluptan ötürü özrümüzü samimiyetle dile getirmek isteriz. Müvekkilin kasıtlı olarak böyle yazılar yazdığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialara itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Burak Bekiroğlu vekili Av. Serdar Öktem"





MHP'YE YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Öte yandan Cumhuriyet'te yer alan habere göre açıklamada imzası bulunan Serdar Öktem’in MHP’ye yakınlığı da biliniyor. MHP’yle ilgili kritik davalarda karşımıza çıkan Avukat Öktem, katledilen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin de sanıkları arasında. Tutuksuz yargılanan Öktem, MHP’den 2015 yılında milletvekili aday adayı oldu.





'BAHADIR GRAMMEŞİN'İ ÖLDÜREN ÇETE ÜYELERİNİ SAVUNMUŞTU

Kamuoyu Serdar Öktem’i Bahadır Grammeşin davasından da tanıyor. 9 Mayıs 2015’te İstanbul Kadıköy'de 9 Mayıs 2015 günü kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından katledilen Eğitim Sen ve ÖDP üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin’i öldüren çete üyelerini de Serdar Öktem savunmuştu.