Tahliye oldu

İsmail Demirbaş’ın avukatlığını DEVA Partisi Antalya İl Başkanı Süleyman Akıncı ve beraberindeki 4 partili avukat üstlendi.







İlk röportajın ardından 49 yaşındaki İsmail Demirbaş’ın evi 24 Ekim’de polislerce basılmıştı. Gözaltına alınan Demirbaş, adli kontrol şartıyla bırakılmıştı. Demirbaş, “Doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim. Eleştirmeye devam edeceğim. Beni emniyete davet etselerdi giderdim. Kaçmam, terörist değilim. Ailemin, çevremin korkmasını istiyorlar. Bana terörist muamelesi yaptılar. Ben doğruyu söylemeye devam edeceğim. Korkmadan, çekinmeden…”açıklamasını yapmıştı. Daha sonra Demirbaş tutuklanarak cezaevine konmuştu.





Demirtaş, ilk röportajında, Tayyip Erdoğan’a, sert eleştiriler yöneltmişti. Demirbaş, ülkenin kabile devleti gibi yönetildiğini belirtmişti. Muhabirin “Siz Müslüman değilsiniz herhalde anladığım kadarıyla” sözü üzerine, “Elhamdülillah ateistim. Bizim bir an önce hızlandırıp bu gördüğün halkı uyandırmamız gerekiyor…” cevap vermişti.







Kendine Muhabir isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsmail Demirtaş’ın tahliye olduğunu ve ikinci duruşmasının 28 Aralık tarihinde olduğunu belirtildi.