Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye oldu /08 Aralık 2020 11:03

Tahliye oldu

Antalya’da sokak röportajında Tayyip Erdoğan ve bakanları eleştirdiği için tutuklanan İsmail Demirbaş tahliye edildi. Demirbaş, röportajda kullandığı “Elhamdülillah ateistim” sözüyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Cesaret Bulaşıcıdır!

İsmail Demirbaş’ın avukatlığını DEVA Partisi Antalya İl Başkanı Süleyman Akıncı ve beraberindeki 4 partili avukat üstlendi.

İlk röportajın ardından 49 yaşındaki İsmail Demirbaş’ın evi 24 Ekim’de polislerce basılmıştı. Gözaltına alınan Demirbaş, adli kontrol şartıyla bırakılmıştı. Demirbaş, “Doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim. Eleştirmeye devam edeceğim. Beni emniyete davet etselerdi giderdim. Kaçmam, terörist değilim. Ailemin, çevremin korkmasını istiyorlar. Bana terörist muamelesi yaptılar. Ben doğruyu söylemeye devam edeceğim. Korkmadan, çekinmeden…”açıklamasını yapmıştı. Daha sonra Demirbaş tutuklanarak cezaevine konmuştu.

Demirtaş, ilk röportajında, Tayyip Erdoğan’a, sert eleştiriler yöneltmişti. Demirbaş, ülkenin kabile devleti gibi yönetildiğini belirtmişti. Muhabirin “Siz Müslüman değilsiniz herhalde anladığım kadarıyla” sözü üzerine, “Elhamdülillah ateistim. Bizim bir an önce hızlandırıp bu gördüğün halkı uyandırmamız gerekiyor…” cevap vermişti.

Kendine Muhabir isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsmail Demirtaş’ın tahliye olduğunu ve ikinci duruşmasının 28 Aralık tarihinde olduğunu belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tahliye oldu Sonraki Haber >>

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:11:48