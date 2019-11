Tahliye Olmadan Önceki Son Dua Saatinde Ettirdiğim Dua

Ali Turna* | Samanyoluhaber.com

DUALARIMIZ ELİMİZDE KALAN SON ÇARE







DUALARIMIZ ELİMİZDE KALAN SON ÇARE





Dua saati aslında bizim için sadece külli bir duaydı. Diğer türlü duasız bir anımız yoktu zaten. Her namaz sonrası, derdimizin zirve yaptığı her an, her Kur’an okuma sonrası yani dua için zaman yoktu ve yalvarabileceğimiz ve yardım isteyebileceğimiz tek merci o olduğu için duanın zamanı ve şekli yoktu. Hali arz ile zaten 24 saat dua yapıyorduk, dilimiz döndüğü kadarıyla da her fırsatta ellerimizi açıyor ve duaya başlıyorduk. Duanın ne büyük bir güç, ne rahatlatıcı bir hal olduğunu anlatamam. O son düşüşte, kimsenin olmadığı anki yapılan samimi dua, inanarak yapılan tüm hücrelerinle seslenişin sanırım kayıtsız kalmıyordu. İstemenin de bir adabı illaki olmalıydı. Çocuk annesinden meme isterken nasıl ağlıyorsa öyle istenmeliydi. Samimiydik ve içtendik. Gece yapılan dua saati, toplu yalvarma gibiydi Allah’a. Belki içimizdeki bir günahsızın yüzü suyu hürmetine Allah kabul eder diye düşünürdük.





Tahliye olmadan önceki son pazar dua saati sırası bizdeydi ve o duayı burada yazmak isterim.





“Ey tevbe ve istiğfarla affına sığınıp pişman olarak yalvaran kullarının sevgilisi sana yalvarıyoruz.



Ey acizlik ve ihtiyaç içinde olanlara rızık ve zenginlik veren, bütün sahip olduklarımızı sana sunuyoruz.

Ey keder ve ümitsizliğe düşenlerin sıkıntılarını rahmetiyle gideren, biz aciz kullarınız, çok aciziz. Bize yardım et, bizi ümitsizliğe düşürme bize keder verme Allah’ım.

Ey üzüntülü ve gayet hüzünlü olanlara ferahlık ve rahatlık veren Allah’ım, bu hüzünlü arkadaşlarımızın hüzünlerini gider, hapisteki arkadaşlarımıza ferahlık ver Allah’ım.

Ey günahkârlara layık oldukları cezalarını tehir ile kendilerine sabır gösterip tövbelerine fırsat veren tevbe ediyoruz Allah’ım tövbelerimizi kabul et Allah’ım.

Ey dara düşüp çaresiz kalanlara her darlık anlarında imdat eden muğis dara düştük, hapse düştük, çaresiz kaldık yardım et Allah’ım.

Ey musibet ve azaptan korkan kullarının ağlamalarını gören ve kendilerine imdat eden Allah’ım, gözyaşlarımızı içimize akıtarak ağlıyoruz bize yardım et Allah’ım.

Ey nadim olup rahmetine sığınanların pişmanlıklarını gören af ve kabulüne mazhar kılan,

Ey tövbe edip kendisinden af dileyenlerin özrünü kabul eden,

Belki kırdık, belki bir şeyleri döktük, koşarken bir şeylere çarptık, nefsimize uyduk, yanlış yollara saptığımız oldu ama asla isyan etmedik bizi affeyle Allah’ım.

Ey yeryüzünde fesat çıkaranların işini düzeltmeyen Allah’ım, bize bu tuzağı kuranları, bize bu zulmü yapanları sana havale ediyoruz Allah’ım.

Mahkemeye gidip boynu bükük dönen arkadaşlarımızın mazlumluk halini sana sunuyoruz ve bu haksız yere yapılan ithamları sana havale ediyoruz Allah’ım.

Ey kullarının büyük-küçük bütün hatalarını bağışlayan, Ey bütün mahlûkatının üzerindeki belaları gideren,



Ey dertli ve mazlumların şikâyetlerini işiten, onlara cevap veren Allah’ım,

Mazlumuz, hüzünlüyüz, dertliyiz ve dilenecek başka kapımız yok. Kapına geldik, yüz sürmeye geldik, af dilemeye geldik, affa layık olmasak da bizi affet Allah’ım. Bize yardım et Allah’ım. Bize bir çıkış ver Allah’ım. Ey ordular göndererek nihayetsiz askerleriyle makbul kullarına imdat eden, çok aciziz, savunmasızız, zayıf düştük, mahpusa düştük, yetiş Allah’ım. Ey her türlü esarete son verip, esirleri hürriyetine kavuşturup salıveren, bizi salıver Allah’ım, esaretimizi sonlandır Allah’ım, hürriyetimize kavuştur Allah’ım. Ey kullarının günahlarını affeden ve onların güzel ve ihlaslı amellerinden hoşnut olarak kendilerinden razı olan Allah’ım, şu kırık dökük ama samimi olan ibadetlerimizi kabul et Allah’ım. İbadetlerimizi artır Allah’ım. İbadetlerimizi huşu içinde yapmayı nasip et Allah’ım. Ey zorluk ve darlık zamanımızda bizim yegâne teminatımız ve desteğimiz, Ey musibetlere çatıp çaresiz kaldığımız her anda tek ümit kaynağımız, Ey yalnızlık, korku ve endişe anımızda en şefkatli yakınımız, Ey gurbet ve yalnızlık anımızda biricik dostumuz ve yoldaşımız yalnız kaldık Allah’ım. Ey bize sayısız nimetleri bahşeden, Ey sıkıntılı zamanlarımızda üzerimizden gam ve kederi kaldırıp bizi sevinçlere boğan, Ey yardıma muhtaç olduğumuz her anda imdadımıza yetişen, yetiş Allah’ım.

Ey dilediği hususta, dilediği gibi hükmeden hükmünü ver Allah’ım, Dualarınız olmasaydı ne ehemmiyetiniz vardı buyuruyorsun. Ellerimizi açtık tüm samimi duygularımızla kapına geldik, yalvarmaya geldik, dilenmeye geldik, bizi boş çevirme Allah’ım. Bizi boynu bükük bırakma Allah’ım. Günahlarımız çoktu, belki tam anlamıyla sana kul olamadık. Biz aciziz, biz bir hiçiz ama sana isyan etmedik. Senin adına bir şeyler yapmaya çalıştık. Birilerinin zararı dokundu bize, çocuklarımız boynu bükük kaldı, küçük çocuklarımız babasız kaldı, eşlerimiz dul kaldı, kalpleri kırık kaldı, dualarımızı kabul et, bizi affet ve bizi sevdiklerimize kavuştur Allah’ım. Yarın açık görüş için gelen ailelerimizi kazasız belasız buraya ve kazasız belasız evlerine kavuştur Allah’ım. Geride bıraktıklarımıza sahip çık Allah’ım. Ey Rahim Sultanımız kasım efendiler efendisinin gönlünde pek kıymetliydi. Kasımın masumiyetinin hürmetine bütün çocukların ve çocuklarımızın masumiyetlerinin hürmetine ya Rab senden istiyor dileniyoruz. Bu çocukları daha fazla yetim bırakma Allah’ım. Bizleri tez zamanda yavrularımıza kavuştur Allah’ım. Bekâr olan arkadaşlara da tez zamanda hürriyetlerine kavuşup hayırlı izdivaçlar ve hayırlı evlatlar nasip et Allah’ım. Sen olmasaydın ben bu kâinatı yaratmazdım, sırrına mazhar olan efendiler Efendisi, sevgililer sevgilisini bize göster Allah’ım. Ve görmeden sevdiğimiz, görmeden tanıyıp sevdalandığımız Efendimizin yüzü suyu hürmetine bizlere yardım et Allah’ım. Madden kapalı, manen açık olan bu paslı kapıyı bizlere de gerçek manasıyla açılmasını nasip et Allah’ım. Kalp kapılarımızın da manaya dair sırlarına açılmasını nasip eyle Allah’ım. Aciziz, kimsesiziz dertliyiz, kederliyiz, hüzünlüyüz, çaresiziz, ifadelerin kifayetsiz kaldığı noktadayız Allah’ım yardım et.

Ya ilahelalemin veya ekremelekremin, Dualarımızı kabul buyur, bizi kendine kul kabul et. Dualarımızı Hz. Yunus peygamberin duasıyla, Hz. Yakup peygamberin duasıyla, Hz. Adem efendimizin duasıyla, Hz. Musa peygamberimizin duasıyla, Efendimizin dualarıyla beraber kabul buyur. Yalvarmalarımızı çorak toprakların yağmur dilenmesiyle beraber kabul et Allah’ım. Tevbelerimizi Bişri Hafi’nin, İbrahim Ethem’in tevbeleriyle beraber kabul et. Bizi affet. Arkamızda bıraktığımız çocuklarımızı boynu bükük bırakma, onlara Kur’an ahlakıyla ahlaklı, senin yolunda güzel bir hayat nasip eyle. Eşlerimize sabır ver, işlerini kolaylaştır. Annelerimize, babalarımıza sağlık ver, hayırlı ömür nasip et ve hapishanede mahsur kalmış bu güzel arkadaşlarımıza toplu çıkış nasip eyle. Mahkemesi gelenleri de tahliye ile sonuçlandır, ailelerine kavuşmalarını sağla Allah’ım. Senin yolunda samimane koştururken hapse düşen bu arkadaşlarımıza buradan kurtulduktan sonra senin yolunda harcayacakları zenginlikleri ver Allah’ım.

Namerde muhtaç bırakma Allah’ım. Dualarımızı Cevşen duasıyla, Sekine duasıyla, dua-ı ismi azam ile tahmidiye ile tüm peygamberlerin duaları ile tüm evliyaların, esfiyaların , mübarek zatların dualarıyla beraber kabul et Allah’ım. Amin…”