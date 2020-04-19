Samanyolu Haber /Gündem / "Tahliyeler sonrasında kapalı cezaevlerinde yemek sıkıntısı başladı" /19 Nisan 2020 18:51

"Tahliyeler sonrasında kapalı cezaevlerinde yemek sıkıntısı başladı"

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, açık cezaevlerinden yapılan tahliyeler sonrasında, buralardan kapalı cezaevlerine gönderilen yemek oranında büyük oran azalma olduğunu ifade etti.

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Açık cezaevlerinde kalan tutukluların tahliye edilmesiyle birlikte kapalı cezaevleri için yapılan yemek üretimi durma noktasına geldi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Yasal düzenlemesine onay verenler, bunların hesabını yapmadı" dedi.
 
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, açık cezaevi ve kapalı cezaevleri arasındaki temel gıda sirkülasyonunun tahliyelerin ardından durma noktasına geldiğini söyleyen Gergerlioğlu, "Açık cezaevlerinde bilindiği üzere birçok üretim yapılıyordu. Açık cezaevinde kalan tutukluların tahliye edilmesiyle kapalı cezaevleri için üretilen gıda ürünleri artık üretilmez durumda" dedi.
  
sol.org.tr'de yer alan habere göre Gergerlioğlu, şunları söyledi:

"Yemek yiyemeyen ve doğru beslenemeyen tutuklular sağlıklarını nasıl koruyacaklar? Bu sorun için ise bir çözüm üretmiyorlar. Tutuklulara hazır çorba, mantı ve konserve veriliyor. Kocaeli Kandıra 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan birçok tutuklu 3 gündür yemeğin gelmediğini söyledi. Ayrıca Afyon T Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan tutuklulara son iki gündür iki öğün yemek verildi. Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki aşçı tahliye edildiği için bir haftadır yemek yapılmadığını biliyoruz. Buna ek olarak diğer cezaevlerinde verilen yemekler az ve kalorisi çok düşük yemekler. Kantinler de kapalı. Tüm bunlar gösteriyor ki, tutuklular virüse karşı savunmasız bırakıldı."
 
Gergerlioğlu, açık cezaevlerinde kalan tutukluların ise toplu yemekhanelerde yemek yediğini ve salgından dolayı ciddi risk altında olduklarını belirterek, çok sayıda şikayet geldiği dile getirdi.
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