Tahliyesi bekleniyordu... Demirtaş hakkında hapis talebi
27 Kasım 2025 15:10

Tahliyesi bekleniyordu... Demirtaş hakkında hapis talebi

Mersin'de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, Demirtaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapsi istendi.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakim, Demirtaş'ın, Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle açılan 2 dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi, Ankara ve Mardin'deki ifadelerine ilişkin dosyaların birleştirme talebini ise uygun görmedi.

7 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Demirtaş'ın, zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan müşteki avukatı, Demirtaş'ın zincirleme şekilde değil her bir eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre istedi.

Hakim, beyanların alınmasının ardından sanığın mevcut halinin devamına ve sonraki celseye katılmaması halinde "susma hakkını kullandığının kabul edileceğine" yönelik ihtarda bulunulmasına karar verip duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.

AİHM HAK İHLALİ DEMİŞTİ
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararı 3 Kasım'da Büyük Daire tarafından kesinleşmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün yaptığı açıklamada, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin önünde olan bir konu bu. Takdir tamamen yargının AYM kararı kesinleşene kadar. İlgililer başvurusunu yaptı. Bu konuda tamamen değerlendirmeyi bekleyeceğiz" demişti.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
