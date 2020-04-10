Tahliyesine itiraz edildi, Halis Bayancuk tekrar tutuklandı





2017 yılında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Bayancuk, “Terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan yargılanıyordu. Bayancuk’un duruşması bugün Sakarya Adliyesi’nde görüldü. Bayancuk duruşmaya Silivri Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Mahkeme Bayancuk’un tahliyesine karar verdi.









Habertürk’ün haberine göre ise Sakarya Cumhuriyet Savcısı Serkan Özgen karara itiraz etti ve mahkeme itirazı kabul etti. Bayancuk hakkında cezaevinden tahliye edilmeden yakalama kararı çıkartıldı.





Bu karar sonrası Bayancuk, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Bayancuk, yeniden tutuklandı.





Halis Bayancuk, 2017 Mayıs ayında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındıktan sonra hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bayancuk “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçlamasıyla, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 12.5 yıl hapis cezası ile yargılanıyordu.





2007 yılından bu yana toplamda 6 yıl 7 aydır tutuklu yargılanan Bayancuk hakkındaki hüküm, yapılan istinaf başvurusu üzerine 28 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.