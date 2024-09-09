Tahminleri 40 yıldır doğru çıkıyor: ABD seçimlerini kazanacak ismi açıkladı

ABD'de 1984 yılından bu yana seçim sonuçlarını doğru tahmin eden tarih profesörü Allan Lichtman, 5 Kasım'daki başkanlık yarışını Kamala Harris'in kazanacağını söyledi. Demokrat Parti'nin adayı Harris'in başkanlık yarışından zaferle ayrılacağını dile getiren Prof. Lichtman, "Bunu 40 yıldır yapıyorum. Sanırım akla gelebilecek her soruyu duydum" dedi.



ABD'li kâhin profesör, '13 anahtar' adını verdiği sistemiyle, başkan adaylarının başarı olasılıklarını hesaplıyor. '13 anahtarlık' listede ekonomiden askeri başarılara, lider karizmasından parti içi rekabete kadar değişen kriterler yer alıyor.



Prof. Lichtman'ın 40 yıl içerisinde yalnızca bir firesi bulunuyor. Tarih profesörünün tahmin edemediği tek seçim, George W. Bush'un 2000 yılında kazandığı zaferdi.