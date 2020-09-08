Samanyolu Haber /Ekonomi / Tahminlerin ötesinde bir kriz /08 Eylül 2020 10:57

Tahminlerin ötesinde bir kriz

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını dünyanın en büyük 3'üncü ekonomisi Japonya'yı tarihin en ağır krizi ile karşı karşıya getirdi. Japonya ekonomisi 2020 yılının 2'nci çeyreğinde yüzde 28,1 daraldı.

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Japonya ekonomisi yılın ikinci üç aylık döneminde işletme yatırımları ve tüketici harcamalarındaki keskin düşüşün etkisi ile yüzde 28,1 küçüldü.

Kabine Ofisi'nden açıklanan revize rakamlara göre, gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) yıllıklandırılmış bazda haziran ile başlayan önceki çeyrekte yüzde 28,1 geriledi. 

Veriler işletme yatırımlarının ilk tahmin edilenden üç kat daha zayıf olduğunu ortaya koydu. Satılmamış malların stokları da arttı. Bu durum, "dünyanın üçüncü büyük ekonomisinde toparlanma zaman alacak" şeklinde yorumlandı.

BAŞBAKAN ABE İSTİFA ETMİŞTİ

Ağustos ayının sonunda Japonya Başbakanı Abe sağlığını gerekçe göstererek 8 yıllık görev süresinin ardından istifa kararı almıştı. Böylelikle ülkenin en uzun süren başbakanlık dönemi sona ermiş oldu.

Nomura Securities Co. ekonomisti Masaki Kuwahara, "Yeni başbakan, öncelik olarak Koronavirüs tedbirlerini hazırlamak zorunda kalacak. Ekonomi çift haneli sıçrama göstermeli, ancak toparlanma hızı yavaş olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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