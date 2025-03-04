Tahran: ABD ile Rusya, İran'ın nükleer programını görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Rusya arasında Tahran'ın nükleer programının görüşüldüğünü doğrularken, kendilerinin katılımı olmadan 'hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini' bildirdi. Bakanlık Sözcüsü İsmail Baghai, "(İran'ın nükleer programı) uluslararası bir mesele olarak (Rusya ve ABD arasında) görüşüldü. Ancak önemli olan İran'ın nükleer programına ilişkin ne yapılacaksa, bunun Tahran'ın görüşü alınmadan yapılmayacağıdır," dedi. Pazartesi günü düzenlenen bir basın açıklamasında, "Rus dostlarımız tamamen bunun farkında," diye konuştu.



ABD ve Rusya'dan yetkililer, Moskova'nın 2022'de Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgal etmesinden bu yana ilk üst düzey görüşmeleri Şubat ayında gerçekleştirmişti. Moskova-Washington temasından sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İran'ı ziyaret etti ve Tahran'daki yetkililere ABD ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi.



Sözcü Baghae'nin açıklamaları, İran'ın 2015 yılında dünya güçleriyle yaptığı nükleer anlaşmada rol oynayan eski bir dışişleri bakanının, reformist İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hükümetinden istifa ettiği gün geldi. Rafa kaldırılan anlaşma, yaptırımların hafifletilmesi, İran'ın nükleer programının sınırlandırılmasını içeriyordu. Muhammed Cevad Zarif'in istifası, Tahran'ın Batı'yla müzakere çabalarından hızla uzaklaştığının bir işareti olarak görülüyor.



Zarif'in istifasından kısa bir süre önce, 2 Mart Pazar günü Maliye Bakanı Abdunnasır Hemmati görevden alınmıştı. Hemmati önceki seçimlerde, ABD Başkanı ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunun sinyalini vererek cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuştu. Fakat İran Parlamentosu'ndaki milletvekilleri, ülkenin değer kaybeden para birimiyle bağlantılı olarak eski Maliye Bakanı'na yönelik eleştirilerde bulunuyordu.



Öte yandan, ABD menşeli Associated Press'in (AP) gördüğü, Birleşmiş Milletler'in (BM) bir nükleer gözlemcisinin raporuna göre, İran silah kalitesine yakın uranyum üretimini hızlandırdı. Tahran, programın barışçıl olduğunu söylese de ABD, İran'ın "istedikleri takdirde nükleer silah üretmede daha iyi konuma gelecek faaliyetlere giriştiğini" bildirdi.