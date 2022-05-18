Samanyolu Haber /Gündem / Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi /18 Mayıs 2022 11:53

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi

İlk ve orta dereceli okullar tatil edilirken üniversite ve kurumların açık kalması kararlaştırıldı.

SHABER3.COM


İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle bugün de ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

İran medyasına göre, Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Abid Meleki, hava kirliliği ve alınan önlemlere ilişkin açılamalarda bulundu.

Meleki, Hava Kirliliği Acil Durum Çalışma Grubu toplantısına atıfta bulunarak, "Tozun gelmesi ve hava kirliliği endeksinin yükselmesiyle oluşan sağlıksız koşullar nedeniyle bugün Tahran eyaletindeki tüm okullar kapalı olacak, ancak üniversite ve kurumlar açık olacaktır." dedi.

Hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle dün Tahran eyaletindeki tüm okul, kurum ve üniversiteler tatil edilmişti. ???????

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple okullar sık sık tatil ediliyor.
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