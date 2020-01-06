Samanyolu Haber /Gündem / Tahran'da on binler Süleymani'nin cenazesi için toplandı /06 Ocak 2020 15:34

Tahran'da on binler Süleymani'nin cenazesi için toplandı

Tahran'daki devlet töreninde konuşan Zeynep Süleymani, 'Deli Trump, babamın şehit olmasıyla her şeyin bittiğini zannetme' dedi. Babasının ölümünün ABD için ‘karanlık getireceğini’ söyledi.

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ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Tahran'da düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katıldıdı.

Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani törende yaptığı ve televizyonlardan yayınlanan konuşmasında "Ortadoğu'daki ABD askerlerinin aileleri günlerini çocuklarının ölümünü beklemekle geçirecek" dedi ve devam etti "Deli Trump, sanma ki babamın şehit düşmesiyle herşey sona erdi."

Zeynep Süleymani ABD ve İsrail'i Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle "kara bir gün"ün beklediğini kaydetti.


İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney cenaze töreninde dua etti ve Süleymani'nin tabutu başında gözyaşı döktü.

Süleymani'nin görevini üstlenecek olan Komutan İsmail Kani "Şehit Süleymani'nin yolunda aynı güçle devam edeceğimize söz veriyoruz. Bizim için tek teselli Amerika'yı bölgeden çıkarmak olacaktır" şeklinde konuştu.

Cenazede toplananlar "Amerika'ya ölüm" ve "intikam" sloganları attılar. Süleymani'nin tabutu omuzlarda taşındı.


İran televizyonu cenazedeki kalabalık için milyonlarca kişi şeklinde bilgi verdi ancak bu rakam teyit edilemedi.

Süleyman'ın naaşı doğduğu Kerman şehrinde Salı günü toprağa verilecek.
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