Tahran'da yolcu uçağı yere çakıldı: 176 kişi öldü

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.







İran devlet televizyonunun haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştüğü duyurulmuştu.





Uçakta 170 yolcu ve 10 mürettebat olduğu belirtilmişti. Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani açıklanan yolcu sayısını 167, mürettebat sayısını ise 9 olarak güncelledi.





İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, başkent Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağından çok az kişinin sağ kaldığını düşündüklerini açıklamıştı.