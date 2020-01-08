Samanyolu Haber /Dünya / Tahran'da yolcu uçağı yere çakıldı: 176 kişi öldü /08 Ocak 2020 10:19

Tahran'da yolcu uçağı yere çakıldı: 176 kişi öldü

İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra düştü. Uçakta bulunan 167 yolcu yolcu ve 9 mürettebattan kurtulan olmadığı bildirildi.

SHABER3.COM

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.

İran devlet televizyonunun haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştüğü duyurulmuştu.

Uçakta 170 yolcu ve 10 mürettebat olduğu belirtilmişti. Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani açıklanan yolcu sayısını 167, mürettebat sayısını ise 9 olarak güncelledi.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, başkent Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağından çok az kişinin sağ kaldığını düşündüklerini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tahran'da yolcu uçağı yere çakıldı: 176 kişi öldü Sonraki Haber >>

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Kepçe ile ATM cihazını götürdüler

Kepçe ile ATM cihazını götürdüler

Acil kurtarma helikopteri felakete yol açtı

Acil kurtarma helikopteri felakete yol açtı

İnatlaşma yüzünden motoru kaybetti

İnatlaşma yüzünden motoru kaybetti

Araba sahibine şok

Araba sahibine şok

‘Erdoğan da biliyor; Süleymani 15 Temmuz’u akamete uğratan kişidir’

‘Erdoğan da biliyor; Süleymani 15 Temmuz’u akamete uğratan kişidir’

İzlerken kalbiniz durabilir!

İzlerken kalbiniz durabilir!

Uçağın iniş takımlarındaki tekerlek böyle düştü

Uçağın iniş takımlarındaki tekerlek böyle düştü

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:32:16