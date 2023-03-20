Samanyolu Haber /Dünya / Tahran'dan Riyad'a yeşil ışık /20 Mart 2023 08:44

Tahran'dan Riyad'a yeşil ışık

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılması kararının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in kendisini Riyad’a davet etmesinden “memnuniyet” duyduğunu bildirdi.

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İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kral Selman bin Abdulaziz'in "iki kardeş ülke arasında anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirip, ekonomik ve bölgesel güçlü işbirliği için Reisi’yi Riyad’a davet ettiği” bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Reisi, “bu daveti memnuniyetle karşıladı ve İran'ın işbirliğini genişletmek için hazır olduğunu vurguladı” denildi.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bu arada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yakın zamanda Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile bir araya geleceğini söyledi.

İran merkezli Tesnim Haber Ajansına göre Abdullahiyan, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan ile varılan anlaşmaya ilişkin bilgi verdi.

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Anlaşmanın bölgede barışı tesis edeceğini vurgulayan Abdullahiyan, yakın zamanda Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile görüşeceğini aktardı ancak tarih vermedi.

İranlı Bakan Abdullahiyan, ülkesinin Bahreyn ile ilişkilerinin normalleşmesi amacıyla yürütülen görüşmelerde de ilerleme kaydedildiğini sözlerine ekledi.
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