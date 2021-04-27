Avrupa Parlamentosu'nda kadın milletvekillerine hitap eden von der Leyen, ilk kez, o an nasıl hissettiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'ye iki hafta önce yaptığı ve ''koltuk krizinin'' yaşandığı ziyarette ''bir kadın olarak incindiğini ve kendini yalnız hissettiğini'' belirtti.





Avrupa Komisyonu Başkanı, Ankara'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme sırasında Erdoğan'ın yanında bir sandalyeye değil de, uzaktaki üçlü kanepeye oturmak zorunda kalmasından 'cinsiyetçiliği' sorumlu tuttu ve "'Oldu, çünkü ben bir kadınım" dedi.





CİNSİYETÇİ AYRIM SUÇLAMASI





Von der Leyen, şunları söyledi:





''Avrupa Komisyonu'nun başkanı olan ilk kadın benim. Avrupa Komisyonu Başkanı'yım. İki hafta önce bir Komisyon Başkanı olarak Türkiye'yi ziyaret ettiğimde böyle davranılmasını bekliyordum. Ama böyle davranılmadı. Herhangi bir Avrupa Anlaşması'nda bana nasıl davranıldığına dair herhangi bir gerekçe bulamıyorum, bu yüzden bunun kadın olduğum için olduğu sonucuna varmalıyım. Takım elbise giyip kravat taksaydım bu olur muydu? Önceki toplantıların resimlerinde sandalye sıkıntısı görmedim ama kadın resimleri de görmedim.''





"İNCİNMİŞ HİSSETTİM"





"Bir kadın ve bir Avrupalı ??olarak kendimi incinmiş ve yalnız hissettim'' diyen von der Leyen, ''Bu, oturma düzenlemeleri veya protokolle ilgili değil. Bu, kim olduğumuzun özüne iniyor. Bu, Birliğimizin savunduğu değerlere gidiyor ve bu, kadınlara eşit muamele görmeden önce ne kadar ileri gitmemiz gerektiğini gösteriyor, her zaman ve her yerde'' dedi.





Kendisinin ayrıcalıklı bir konumda olduğunu ve "son derece saygın" bir kurumun lideri olarak sesini yükseltebileceğini kabul eden Komisyon Başkanı, ''Bir lider olarak sesimi yükseltebilirim ve kendimi duyurabilirim. Ama yapamayan milyonlarca kadın ne olacak? Gezegenimizin her köşesinde her gün yaralanan, gücü olmayan veya sesini yükseltemeyen kadınlar..." diye konuştu.





Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Türkiye'ye 7 Nisan'da resmi ziyarette bulunmuştu. Ankara'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşmede, Erdoğan'ın yanındaki tek koltuğa Charles Michel'in oturması, Ursula von der Leyen'in önce ayakta kalması, ardından Erdoğan'dan uzaktaki üç kişilik kanepeye oturtulması Avrupa'da büyük tepki çekmişti.