Samanyolu Haber /Spor / Takım kaptanı kristal kupayı kırdı /27 Temmuz 2020 11:22

Takım kaptanı kristal kupayı kırdı

Rusya'nın sezonu şampiyon olarak tamamlayan Zenit futbol kulübü Rusya Kupası'nı da kazandı. Ancak kutlama töreninde kristal kupa kırıldı.

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Rusya Kupası finalinde Khimki'yi 1-0 mağlup eden Zenit St. Petersburg'un tecrübeli futbolcusu Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı yere düşürdü. 

Yere düşen kupa parçalandı.

Rusya Premier Ligi'nde 2019-2020 sezonu şampiyonluğunu kazanan Zenit St. Petersburg, Rusya Kupası finalinde Khimki ile kozlarını paylaştı.

Kristal kupa Zenit takımının müzesine kaldırılmadan kırıldı.

Mücadeleyi Artem Dzyuba'nın golüyle 1-0 kazanan ekip, kupada da mutlu sona ulaşırken şampiyonluk kutlamalarına Zenit takımının kaptanı Branislav Ivanovic damga vurdu.

Sırp futbolcu, kristal olarak tasarlanan kupayı yere düşürdü. 

Kupanın kırılarak yere düştüğü anlar törene damga vurdu. 
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