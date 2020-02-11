Takımlardan 'VAR'a yabancı hakem gelsin' isteği

Lider Demir Grup Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 21’inci haftasında 1-1 sona eren Medipol Başakşehir maçında görev yapan hakemlere tepki gösterdi.







Medipol Başakşehir maçında penaltılarının verilmediğini belirten Çalımbay, “Maalesef bu bize 5-6 kez oldu. Anlamadığım bir kere VAR’a gidin, bir bakın. Bir baksalar onun penaltı olduğunu görecekler. Herkes görmüş, bir tek VAR’dakiler göremiyor” diye konuştu.





Pozisyonda topun rakip oyuncunun ayağına çarparak koluna geldiğini anlatan Çalımbay, “Topu kolunun altına alarak sahaya çıkıyorsa bu topu taşıyor. Bunu da VAR’da yüzde 100 görmeleri lazım. Eğer o anda VAR’ın başında adam varsa hakem varsa… Olsa orada görürdü herhalde, belki yerinde yoktu, belki daldı gitti” dedi.





Anadolu insanlarının büyük takımlarda olduğu gibi tepkilerini dile getiremediğini söyleyen Çalımbay, “Zaten onların dile getirme şansları bize göre daha çok. Bizim taraftarımız türkü derleyerek tepki gösteriyor. Anadolu insanı masumca bir tepki gösteriyor. Birazcık daha anlayışlı olmaları gerekiyor, VAR sistemi önemli ama VAR sistemindekiler korkuyorlar” ifadelerini kullandı.





‘PENALTI ATMAYAN TEK TAKIM BİZİZ’





VAR sistemiyle ilgili eleştirilerde bulunan Çalımbay, şöyle devam etti:





“Bence VAR hakemlerini yabancı yerden getirsinler. Kimsenin canı yanmasın. VAR çok önemli, çok kıymetli, çok da iyi kullanırsanız işe yarayacak bir şey ama çoğu kulüp maalesef mağdur oluyor, biz de onlardan biriyiz. Şu ana kadar bir sürü penaltı pozisyonumuz var, hiçbirinde VAR’a gitmediler. Penaltı atmayan tek takım biziz. 8’er penaltı atanlar var, işte bu averaj için önemli. Bizim hakem hatasıyla aldığımız 1 puanımız dahi yok ama hakem hatasından kaybettiğimiz bir sürü puanımız var.”





Takımının kritik maçlar oynadığını dile getiren Çalımbay, hakemlerden daha dikkatli maç yönetmelerini istedi.





‘BURASI SİVAS, MAÇLARI DAHA ANLAYIŞLI SAATLERE ALSINLAR’





Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor ile kritik bir karşılaşma oynayacaklarına da değinen Çalımbay, “Şimdi kızacak bir sürü şey söyleyecekler. Şu anda eksi 18 derecede donuyoruz. Şimdi saat 19.15’te bu maçı oynatıyorlar. Soğuk, antrenmanı dahi yapamıyorsun, zaman zaman kısa kesiyoruz. Burası Sivas ona göre biraz daha anlayışlı saatleri yaparlarsa bizim açımızdan da maça gelen taraftar açısından da çok çok iyi olur” dedi.