Samanyolu Haber /Gündem / Takımlarını desteklerken hastanelik oldular /13 Ekim 2019 14:40

Takımlarını desteklerken hastanelik oldular

İrlanda'da bir maç kutlaması hastanede sona erdi

Takımlarını desteklerken hastanelik oldular

İrlanda'nın Enniskerry  kasabasında ilginç bir kaza yaşandı. Enniskerry GAA takımı Wicklow Junior B futbol şampiyonasında rakibi Avoca'yı mağlup etti. Galibiyet sevincini kutlamak için otobüsün üzerine çıkan taraftarlar hayatlarının şokunu yaşadılar. Tezahürat yaparken otobüsün korkulukları kırıldı ve taraftarlar aşağıya düştüler. Kazada 9 taraftar hastanelik oldu . Neyse ki taraftarlarının hiç birinin hayati tehlikesi yok. Yetkililer bütün taraftarların bir daha ki maça  yetişeceğini açıkladı 
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