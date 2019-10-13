Takımlarını desteklerken hastanelik oldular

İrlanda'nın Enniskerry kasabasında ilginç bir kaza yaşandı. Enniskerry GAA takımı Wicklow Junior B futbol şampiyonasında rakibi Avoca'yı mağlup etti. Galibiyet sevincini kutlamak için otobüsün üzerine çıkan taraftarlar hayatlarının şokunu yaşadılar. Tezahürat yaparken otobüsün korkulukları kırıldı ve taraftarlar aşağıya düştüler. Kazada 9 taraftar hastanelik oldu . Neyse ki taraftarlarının hiç birinin hayati tehlikesi yok. Yetkililer bütün taraftarların bir daha ki maça yetişeceğini açıkladı