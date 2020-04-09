Samanyolu Haber /Gündem / Takip projesi hayata geçti /09 Nisan 2020 19:00

Takip projesi hayata geçti

Sağlık Bakanlığı'nın, corona virüsü salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için hazırladığı, 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti. İzolasyon bölgesini terk edenlerin cep telefonlarına, "İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lütfen evinizde kalmaya devam edin" mesajı gönderildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü tedbirleri kapsamında evde gözlem altında olması gerekenleri dijital bir yöntemle takip edeceklerini duyurmuştu. Bakanlığın, bu kapsamda evde izolasyon altında olanların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için hazırladığı ‘Pandemi İzolasyon Takip Projesi’ bugün hayata geçti.

MESAJ GÖNDERİLDİ

Bugün evde olması gerektiği halde dışarıya çıkanların cep telefonlarına, “İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lütfen evinizde kalmaya devam edin” mesajı gönderildi. Bu mesajın, corona viürsü testi pozitif olanlar ve onların temaslılarının dışında, kronik rahatsızlığı olduğu halde evinden çıkanlara da gönderildiği belirtildi.

Uygulama kapsamında uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumunun emniyet birimleriyle paylaşılacağı, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanmasının sağlanacağı belirtildi. Ayrıca yol kontrolü yapan emniyet ekipleri de kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

YAYILIMIN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı.

Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.
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