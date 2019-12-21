Samanyolu Haber /Gündem / Takipteki kişi İstanbul'da polisle çatışmaya girdi /21 Aralık 2019 19:58

Takipteki kişi İstanbul'da polisle çatışmaya girdi

İstanbul Ümraniye'de sıcak saatler yaşandı. Polis tarafından takip edildiği ifade edilen bir kişi polisle çatışmaya girdi.

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Ümraniye'de takipteki kişi, kovalamacanın ardından polisle girdiği silahlı çatışma sonucu yaralı olarak ele geçirildi.

Ümraniye’de aracıyla seyir halinde olan şahıs, kendisini durdurmak isteyen narkotik polis ekiplerine ateş açtı. Polis de şahsa ateş açınca silahlı çatışma yaşandı. Polis tarafından vurularak durdurulan şahıs yaralandı.

Ümraniye Esenşehir Mahallesi İrfan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, narkotik polis ekipleri seyir halinde olan bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil içerisindeki şahıs bir anda silahını çekerek polise ateş açtı. Polis de şahsa karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada şahıs, polis tarafından vurularak yaralandı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa hastaneye kaldırıldı.
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