Samanyolu Haber /Gündem / Taksi anketinden çıkan sonuç /20 Haziran 2020 22:17

Taksi anketinden çıkan sonuç

İstanbul'da taksi plakası sayısının artırılmasına dönük anket sonuçlandı. 100 kişiden 93'ü projeye destek verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti belediyeye ait olacak 5 Bin Yeni Taksi projesini destekliyor musunuz?" anketi sonuçlandı. 

Buna göre ankete katılanların yüzde 93'ü projeyi desteklediğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından İBB Haber'de, "Yeni Taksi Projesi'ne ilişkin vatandaşların fikrinin sorulduğu anket sonuçlandı." denildi.

HALKIN PROJEYE DESTEĞİ TAM

82 bin 230 kişinin oy kullandığı ankette, "İBB'nin 5 Bin Yeni Taksi projesini destekliyor musunuz?" sorusuna "Evet" diyenlerin oranı yüzde 93, "Hayır" cevabını verenlerin oranı ise yüzde 7'de kaldı.

İBB Haberden ankete ilişkin yapılan paylaşımda, "İstanbul halkının İBB'nin taksi projesine desteği tam!" dendi
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