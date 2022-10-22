Samanyolu Haber /Gündem / Taksi şoförlüğü yapan KHK’lı öğretmen trafik kazasında vefat etti /22 Ekim 2022 20:46

Taksi şoförlüğü yapan KHK’lı öğretmen trafik kazasında vefat etti

Taksi şoförlüğü yapan KHK’lı öğretmen İdris Gündoğdu trafik kazasında vefat etti

SHABER3.COM

KHK ile kapatılan Özel Serhat Lisesi’nde müdür yardımcısı olarak çalışan öğretmen İdris Gündoğdu (45), taksicilik yaptığı Ordu’da geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

İdris Gündoğdu 52 T 0041 plakalı taksiyle eşi Ayşe Gündoğdu’yu Samsun’a hastaneye götürürken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kaza sonucu otomobil içerisinde sıkışan İdris Gündoğdu vefat ederken yaralanan eşi Ayşe Gündoğdu Terme Hastanesi’ne kaldırıldı.


OHAL döneminde çıkarılan KHK ile öğretmenlik yapması yasaklanan Gündoğdu, taksicilik yaparak geçimini sağlamaya başladı. Cemaat soruşturması kapsamında 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Gündoğdu’nun dosyasının Yargıtay aşamasında olduğu öğrenildi.

Gündoğdu’nun cenazesinin Cuma namazından sonra Ordu’nun Kızılhisar köyünde dualarla toprağa verildiği öğrenildi.
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