Samanyolu Haber /Gündem / Taksi ücretlerine zam yolda /17 Kasım 2021 19:25

Taksi ücretlerine zam yolda

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayından itibaren taksi ücretlerine yüzde 10 zam yapılması kararı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in onaylaması halinde yeni tarife yürürlüğe girecek. Buna göre indi-bindi ücreti 10 TL'den 13 TL'ye, taksimetre açılış ise 4.20 TL'den 4.50 TL'ye yükselecek. Kilometre başına ücret ise 5 TL'den 5.50 TL'ye çıkacak.

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İzmir UKOME Genel Kurul toplantısında kentte taksi ücretlerine zam yapılması kararı oybirliği ile onaylandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in onayına sunulacak karar, yürürlüğe girerse kentte daha önce 10 TL olan indi-bindi ücreti 13 TL'ye, taksimetre açılış fiyatı ise 4.20'den 4.50 TL'ye yükselecek. Kilometre başına ücret tarifesi ise 5 TL'den 5.50 TL'ye çıkacak.

Yeni tarife ile ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık şunları söyledi:

"Genel kurulda yeni tarife görüşüldü ancak karar başkanın imzasından sonra yürürlüğe girecek. Yani imza olmadan bu fiyatların net olduğunu söyleyemeyiz. Sayın Tunç Soyer, gerekli açıklamayı daha sonra yapacaktır. Fiyatlarla ilgili kesin bir şey söylememiz doğru değil. Teknik kurulun çalışması 28-29 Kasım ya da 1-2 Aralık’ta Sayın Başkan'ın önüne gidecek. Ondan sonra kesin açıklamalar yapılabilir."
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