Samanyolu Haber /Gündem / Taksiciden 'yuh' dedirten dolandırıcılık /12 Ekim 2021 15:49

Taksiciden 'yuh' dedirten dolandırıcılık

İstanbul'da taksi krizi sürerken ilginç bir dolandırıcılık haberi daha geldi. Bir taksici Boğaz'dan karşıya geçmek isteyen turiste vize gerekli olduğunu söyleyip 400 TL istedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’ın, belediye meclisinde anlattığı taksici hikayesi “pes artık” dedirtti. Özkan’ın anlattığı dolandırıcılık vakasında bir taksici “Anadolu yakasına geçmek için vize lazım.” diyerek bir yabancı profesörü dolandırdı.

İbrahim Özkan, bir taksiciden duyduklarını şöyle aktardı: “Yabancı bir profesör Anadolu Yakası’na geçmek için taksiye biniyor. Gideceği oteli söyleyince taksi şoförü ‘Taksiyle Anadolu Yakası’na geçebilmemiz için önce vize almamız gerekiyor. Ben sizin için alırım, siz hiç zahmet etmeyin. Bedeli de kişi başı 400 dolar’ diyor. Söylediklerinin inandırıcı olabilmesi için de karakolun önüne geçiyor. Hatta hoca konferansa geç kalınca bu durumu konferansa düzenleyenlere anlatıyor.”

“Yaptırım yok. O dolandırıcılığı yapmış olan arkadaş taksicilik yapmaya devam ediyor ve İstanbullu taksicileri temsil ediyor.” diyen Özken, “O yüzden taksicilerin başkanına diyeceğim şudur, öncelikle kendi kendinizi düzeltmeniz lazım.” ifadelerini kullandı
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