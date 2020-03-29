Samanyolu Haber /Gündem / Taksicilerde tek plaka - çift plaka dönemi başladı /29 Mart 2020 22:13

Taksicilerde tek plaka - çift plaka dönemi başladı

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazartesi saat 00.01’den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir’de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidileceğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 ilin valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerle ilgili yeni bir genelge daha gönderildi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en temel özelliğinin, fiziksel temas, hava yolu ve benzeri yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının hızlı artması olduğuna dikkati çekildi.

Genelgede, virüsün yayılmasını engellenmenin en etkili yolunun ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun sağlanması olduğu vurgulandı. Sosyal izolasyonun sağlanmadığı hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin arttığına değinilen genelgede, bunun da vatandaşların hayatlarını kaybetme riskiyle toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olabileceğine dikkati çekildi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verildiğine işaret edilen genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

"30 Mart Pazartesi saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Birinci gün olan 30 Mart Pazartesi saat 00.01'den 30 Mart pazartesi saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul’da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından, İstanbul’da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plaka sınırlamasına gidileceğini belirten Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul’da da bu gece 00.00’dan yarın akşam 23.59’a kadar plakasının son rakamı tek olanlar, belirtilen saatten sonra rakamı çift olanlar trafiğe çıkabilecektir."
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