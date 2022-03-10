Samanyolu Haber /Gündem / Taksicilerden siyah kurdelelerli akaryakıt zammı protestonu /10 Mart 2022 21:48

Taksicilerden siyah kurdelelerli akaryakıt zammı protestonu

Akaryakıt fiyatlarına gelen üst üste zamlar, Adanalı taksi sürücüleri tarafından araçlarına siyah kurdeleler takılarak protesto edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Adana'da taksiciler, akaryakıt zammını taksilerinin antenlerine astıkları siyah kurdelelerle protesto etmeye devam edeceklerini duyurdu.

SON BİR HAFTADA 6’NCI KEZ AKARYAKITA ZAM YAPILIYOR

Brent petrolün fiyatı Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselişini sürdürürken, bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Son bir haftada 6 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı hergün artmaya devam ediyor. Zam sonrası benzinin fiyatı 20 lirayı aştı, motorinin fiyatı ise 23 lirayı aşmaya dayandı. Adana Taksiciler Derneği, akaryakıt zamları nedeniyle araçlara siyah kurdele takma eylemi başlattı. Dernek yaptığı açıklamada “Adana'na taksiciler esnafı olarak akaryakıt zammını taksilerimizin antenlerine astığımız siyah kurdelelerle protesto etmeyi sürdüreceğiz. Taksici esnafı olarak, zamlardan ötürü artık iş yapamaz hale geldiğimizi belirtiyoruz, yetkililerden bu soruna birçok kez çözüm talep ettik ama maalesef çözüm üretilmiyor. Taksicilik yaparak geçimini sağlayan esnafın durumu şu an hiç iyi değil. Bu gidiş bizi durma noktasına getirecek. Biz taksiciler yakıtla baş başa kaldık, bu durum bizi kurtarmıyor. Hayatta kalma mücadelesi vermekteyiz. Zamlara karşı başlatmış olduğumuz siyah kurdele tepkisini sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

PEKÖZ, SORUNU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Adana Milletvekili Kemal Peköz konuyu TBMM Genel Kurulu’nda dile getirerek “Adana’da Taksiciler Derneği, Ekim ayında 8 lira olan yakıt şimdi 23 liralara dayandı. Bu şekilde hayatlarını sürdüremeyeceklerini, evlerine ekmek götüremediklerini söylediler. İktidara seslerini duyurmak için araçlarının antenine siyah kurdele takıyorlar” dedi.
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