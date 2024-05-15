Samanyolu Haber /Gündem / Taksiciye satırlı saldırı: Canını zor kurtardı, parmağı koptu /15 Mayıs 2024 17:33

Taksiciye satırlı saldırı: Canını zor kurtardı, parmağı koptu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksici, trafikte yaşadığı tartışmanın ardından otomobil sürücüsünün satırlı saldırısına uğradı.

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Ankara'nın Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir taksi şoförü, tartıştığı sürücünün satırlı saldırısına uğradı. Saldırıda taksi şoförünün parmağı koptu.

Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi'nde gece yol kenarında müşterisini bekleyen bir taksinin aynasına otomobil çarptı. Aracının aynasına çarpılan taksi şoförü Erdi Yılmaz, otomobil sürücüsüne kornayla tepki gösterdi. Taksiye çarpan sürücü, kornaya basılmasının ardından elinde satırla aracından inerek Yılmaz'a saldırdı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre saldırgan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Baş parmağı kopan ve çeşitli yerlerinden yaralanan taksi sürücüsü, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Taksi şoförünün uğradığı saldırı, araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Erdi Yılmaz'ın satırlı saldırı sonrası saldırganı durması için ikna etmeye ve kaçmaya çalıştığı görüldü.
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