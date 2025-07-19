Samanyolu Haber /Gündem / Taksilerde POS komisyon ücretine tepki /19 Temmuz 2025 10:37

Taksilerde POS komisyon ücretine tepki

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, büyükşehirlerde faaliyet gösteren ticari taksilerde, kartla yapılan ödemelere eklenen “hizmet bedeli” adı altındaki kesintileri Meclis gündemine taşıdı.

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CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, vatandaşların son zamanlarda şikayetçi olduğu takside kartla yapılan ödemelerde alınan yüksek ücretli “hizmet bedeli”ne, Meclis’e verdiği soru önergesiyle tepki gösterdi. Uygulamanın Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası’na aykırı olduğunu belirten Yanıkömeroğlu, “Kartla ödeme yapan yurttaşlarımız hem hukuken haklıdır hem de ekonomik krizin yükünü en çok hisseden taraflardır. Yasalara aykırı şekilde alınan bu ek ücret, vatandaşın cebine göz dikmektir. Bakanlık derhal devreye girmeli, vatandaştan alınan bu keyfi ücretlere son verilmelidir” dedi. 

‘KİM TARAFINDAN DENETLENİYOR’

Cumhuriyet'in haberine göre, yurttaşların mağduriyetine dikkat çeken Yanıkömeroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“. Hizmet bedelinin yasal dayanağı nedir?

. Bu hizmet bedelinin oranı kim tarafından belirlenmekte ve uygulama kim tarafından denetlenmektedir?

. Alınan bu hizmet bedelinin tamamı POS cihazı hizmet sağlayıcı firmalara mı aktarılmaktadır? Taksiciler buradan herhangi bir ek kazanç sağlamakta mıdır?

. Bakanlığınızca, bu uygulamanın önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla herhangi bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?”
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