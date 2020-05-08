Samanyolu Haber /Gündem / Taksilerle ilgili Koronavirüs kararı /08 Mayıs 2020 21:51

Taksilerle ilgili Koronavirüs kararı

Koronavirüs salgını nedeniyle taksicilikte de artık yeni bir dönem başlıyor. İşte taksilerde uygulanacak tedbir önlemleri.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı, yeni yip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ticari taksilere yönelik bir dizi tedbir kararı aldı. Ticari taksiler, en az haftada bir kez dezenfekte edilecek, içerisinde mutlaka maske kullanılacak, aynı anda 3 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile ticari taksilere yönelik hijyen tedbirleri belirlendi. Genelgede, ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde birçok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı risklerin ortaya çıktığına dikkat çekildi. Bu risklerin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklarla değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek, pandemi sürecinde uygulanması gereken bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Taksilerde dezenfekte belgesi bulunacak

Buna göre; taksi durakları ve taksi olarak kullanılan araçlar, en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren yetkili merci tarafından düzenlenmiş belge araçta  bulundurulacak. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığı gösteren belge olacak.

Her müşteri için dezenfektan, kolonya bulundurulacak

Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme, ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek.

Aynı anda 3 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek

Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek. Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda müşterilerin fiziksel temas edebileceği kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuk gibi yerlerin silinmesi, dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacak. Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen kredi kartı, mobil uygulamalar gibi temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacak.

Genelgede, söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi. Tedbirlere ilişkin kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim ve kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyon yapılarak alınan tedbirlerin trafik zabıtası tarafından etkin şekilde denetleneceği de genelgede aktarıldı.
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