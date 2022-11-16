Taksim bombacısının bu fotoğrafı kafa karıştırdı

Taksim bombacısının kaçarken çekilen fotoğrafı kafa karıştırdı: Herkes aynı soruyu soruyor - Resim: 1Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını açıklarken, kadının olay yerinden uzaklaşırken çekilen görüntüleri tartışmaları beraberinde getirdi.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor.Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Birkaç dakika sonra ise patlama oluyor.Bombacının kaçarken çekilen görüntülerinden biri ise tartışmalara neden oldu. Görüntünün çok yakından çekilmesi ve net olması, nasıl bir güvenlik kamerasına takıldığı sorularının sorulmasına neden oldu.Ayrıca güvenlik kamerası haricinde bu görüntünün ne şekilde elde edilebileceği de sorgulanmaya başladı.