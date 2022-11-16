Samanyolu Haber /Gündem / Taksim bombacısının bu fotoğrafı kafa karıştırdı /16 Kasım 2022 11:43

Taksim bombacısının bu fotoğrafı kafa karıştırdı

Ahlam Albashır adlı teröristin Taksim'de bombayı patlattıktan hemen sonra kaçtığı sıra çekilen fotoğrafı kafa karışıklığına neden oldu. Fotoğrafın yakın plan olması nedeniyle nasıl bir güvenlik kamerası ya da telefonla kaydedildiği merak konusu oldu.

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

Taksim bombacısının kaçarken çekilen fotoğrafı kafa karıştırdı: Herkes aynı soruyu soruyor - Resim: 1
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını açıklarken, kadının olay yerinden uzaklaşırken çekilen görüntüleri tartışmaları beraberinde getirdi.
ÇANTAYI BIRAKTIKTAN SONRA UZAKLAŞTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor.

Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Birkaç dakika sonra ise patlama oluyor.


NASIL ÇEKİLDİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Bombacının kaçarken çekilen görüntülerinden biri ise tartışmalara neden oldu. Görüntünün çok yakından çekilmesi ve net olması, nasıl bir güvenlik kamerasına takıldığı sorularının sorulmasına neden oldu.

Ayrıca güvenlik kamerası haricinde bu görüntünün ne şekilde elde edilebileceği de sorgulanmaya başladı.
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