Taksim bombacısının ifadesi yalan çıktı

ALBASHİR, OLAYDAN 11 GÜN ÖNCE DE TAKSİM’E GİTTİĞİNİ ANLATTI

İstanbul'da, Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 46 kişi bugün adliyeye sevk edilirken terörist Ahlam Albashir'in ilk ifadesinde bazı yalan bilgiler verdiği ortaya çıktı.stanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; PKK/YPG üyesi Albashir, polise verdiği ilk ifadede, "Pazar günü Bilal Hassan, Yasir (Yasir El-Korali) ile beraber yola çıktık. Taksim’e geldik. Bilal, bana beyaz poşet ve kahverengi sırt çantasını verdi, 'Sen git, ben geliyorum’ dedi. Ben, bir mağazanın önüne geldiğimde telefonuma kendime ait fotoğrafım gelince korktum, paniğe kapıldım. Fotoğrafı bana yollayan Hacı, 'Seni izliyoruz, çantaların yanına git’ dedi. Ben çantaların yanına gittim, korktum, çantayı bırakıp Taksim’e doğru yürüdüm" dedi.Ancak Emniyet ve istihbarat birimlerince yapılan çalışmada, kadının fotoğrafının çekilmediği, ifadesinde bunu kendisini kurtarmak için söylediği ortaya çıktı. Polisin araştırmalarında, bombacı kadının hiç yerinden kalkmadığı, İstiklal Caddesi’nde ikinci bir kişi olmadığı belirlendi.İstanbul Emniyeti’nin açıklamasına göre; saldırgan Albashir, PKK/YPG’de istihbarat biriminin sözde ‘komutanı’ olan Hasan C. tarafından ‘Hacı’ kod adlı örgüt yöneticisiyle tanıştırıldı. Hacı adlı teröristin temmuz ayında Cerablus’a yaptığı görevlendirmeyi kabul etmeyen Albashir, Bilal Hassan ile Türkiye’ye gönderileceği söylendiğinde ise bunu kabul etti. Albashir, temmuz ayında Hacı kod adlı PKK/YPG sorumlusu tarafından kendisine 400 lira para ve iki telefon verildiğini; İdlib’de Bilal Hassan’a teslim edildiğini ve onunla birlikte 27 Temmuz’da Hatay’a geldiğini söyledi.Hatay’dan da İstanbul’a ticari bir araçla geldiklerini anlatan Albashir, Bilal Hassan'ın 'Türklerden nefret ettiğini' söylediğini aktardı. Bilal Hassan ile karı-koca rolü yaparak Ferhat Habeş adlı kişinin evini kiraladıklarını söyleyen Albashir, olaydan 11 gün önce de Taksim’e gittiğini anlattı. Albashir, Bilal Hassan'ın, İstanbul'da kaldıkları sürece evden hiç çıkmadığı bilgisini paylaştı.İstiklal Caddesi’ndeki saldırıyı yapan Ahlam Albashir, olaydan sonra bir taksiye binip Esenler’e gittiğini, burada Ahmet Jaskar’la buluşup Küçükçekmece’ye geçtiklerini söyledi. Albashir’in, olay sırasında elinde olan telefonu Ahmet Jaskar’ın kırdığını söylediği öğrenildi.Öte yandan, saldırganın 4 ay boyunca Esenler’den hiç çıkmadığı, ’uyuyan hücre’ olarak talimat bekledikleri bildirildi.