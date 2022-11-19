Samanyolu Haber /Gündem / Taksim’deki bombalı saldırıda ÖSO ayrıntısı /19 Kasım 2022 19:31

Taksim’deki bombalı saldırıda ÖSO ayrıntısı

İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili tutuklananların ifadesinden ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

6 kişinin öldüğü 81 kişinin de yaralandığı İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyla ilgili tutuklanan Ahmad Haj Hasan, Yasir Al Korali, Fatma Berkel, Ferhat Habeş, Hüseyin Güneş, Rama Eltaha ve Ahmed Elşeybun’un ifadeleri ortaya çıktı.

Sözcü’den Fırat Fıstık’ın haberine göre, ifadelerde, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir’in Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Ferhat Habeş ve Fatma Berkel’in evine yerleştiği, daha sonra Ferhat Habeş’e ait tekstil atölyesinde kaldığı belirtildi.

”AĞABEYİM ÖZGÜR SURİYE ORDUSU’NDA ŞEHİT EDİLDİ”

Albashir daha sonra da kısa süreliğine Ahmad Haj Hasan’ın ve Rama Eltaha’nın evinde kaldı.

Ahmad Haj Hasan’ın savunması ise dikkat çekti. Hasan savunmasında PKK’lı olmadığını ağabeyinin Özgür Suriye Ordusu’nda savaşırken hayatını kaybettiğini özellikle belirtti ve “Ben asla PKK’yı tutmuyorum. Benim ağabeyim Suriye O¨zgu¨r Ordusu’nda s¸ehit edilmis¸tir. Benim bu olayla bir ilgim yoktur. Atılı suc¸lamaları kabul etmiyorum” dedi.

TAKSİM’E GÖTÜREN ARACIN ŞOFÖRÜ KONUŞTU

Yasir El Korali ise Albashir’i patlamanın gerçekleştiği gün de dahil olmak üzere üç kez Taksim’e götüren kişi. Korali kendisinin korsan taksici olduğunu söyledi ve “Türkiye’de 7 yıldır yaşamaktayım. Çocuklarım Türkiye’de doğdu. Eğer bilseydim bu kadın bunları yapacaktı, bu kadını arabama alıp onu götürmezdim” diye konuştu. Korali’nin kullandığı araçta bomba kalıntıları tespit edildi.

Albashir ile Bilal Hassan’ın Suriye’den Türkiye’ye geldikten sonra Esenler’deki tekstil ato¨lyesine tas¸ınarak bir su¨re burada barındıkları, Bilal’in atölyede c¸alıs¸an Ahmet Haj Hasan ile, Ahlam Albashir’in ise Ahmet Haj Hasan’ın gayri resmi es¸i olan Rama Altaha ile ilis¸ki kurdugˆu belirtildi. Rama Altaha ve Ahmet Haj Hasan’ın evinde kalmaları da bu irtibattan sonra gerçekleşti.
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